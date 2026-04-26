Sono state depositate le candidature per le elezioni amministrative nei 14 Comuni, con le votazioni previste il 24 e 25 maggio. In totale, sono 28 i candidati sindaci in corsa, di cui solo due sono donne. In tre dei paesi coinvolti, le liste sono uniche e si svolgeranno sfide con il quorum. La situazione delle candidature riflette diverse configurazioni politiche tra i vari territori.

AMMINISTRATIVE. Depositate le candidature per il 24 e 25 maggio. Solo due le donne in corsa. In tre paesi lista unica e sfida con il quorum. Ventotto candidati sindaci, per 14 Comuni. La corsa degli aspiranti primi cittadini parte da qui: ieri alle 12 è scaduto il termine di consegna delle liste nei paesi che il 24 e 25 maggio rinnoveranno sindaci e consigli comunali. Nel pomeriggio la Prefettura le ha passate al vaglio: tutte ammesse. Clicca su ACCEDI per leggere contenuti esclusivi e articoli di approfondimento come questo! Se non lo hai ancora fatto, registrati e associa la tua email all'abbonamento carta. Per farlo bastano il codice e il nominativo stampati sulla tua copia del giornale.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Voto, le liste dei 14 Comuni: sono 28 i candidati sindaci - La mappa

Notizie correlate

Leggi anche: Elezioni amministrative: presentati candidati sindaci e liste ELENCO COMUNI PUGLIESI AL VOTO Sono 54, primo turno 24-25 maggio

Elezioni amministrative in Bergamasca, 14 Comuni al voto: tutte le liste e i candidatiSono quattordici i Comuni bergamaschi chiamati alle urne per rinnovare le loro amministrazioni domenica 24 e lunedì 25 maggio.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Voto, le liste dei 14 Comuni: sono 28 i candidati sindaci - La mappa; Elezioni in Calabria, presentate le liste per le amministrative: al voto anche Comuni del Lametino - IN AGGIORNAMENTO; Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026: il calendario degli adempimenti per le Amministrazioni; Comunali 2026, chiuse le liste elettorali: 6 città al voto, 20 i candidati sindaco.

Voto, le liste dei 14 Comuni: sono 28 i candidati sindaci - La mappaDepositate le candidature per il 24 e 25 maggio. Solo due le donne in corsa. In tre paesi lista unica e sfida con il quorum. ecodibergamo.it

Elezioni Comunali 2026, tutti i nomi dei candidati sindaco e tutte le liste dei comuni al voto in direttaScade oggi, sabato 25 aprile 2026, il termine ultimo per la presentatura delle liste e dei candidati a sindaco nei Comuni al voto in Italia. Vediamo nello speciale elezioni comunali 2026 tutte ... ilmattino.it

IL VOTO A SPRESIANO / Della Pietra sogna il triplete, Sossai e Dalla Villa tentano lo sgambetto. Centrodestra spaccato, il centrosinistra si smarca, tutta gli assessori si schierano in lista con il sindaco uscente - facebook.com facebook

Stop al patto di stabilità, Meloni insiste: voto in Parlamento x.com