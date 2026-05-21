La maledizione dell’Oscar

Vincere un premio Oscar non garantisce automaticamente il successo nel mondo dello spettacolo. Molti attori e attrici hanno ottenuto riconoscimenti importanti senza riuscire a mantenere una carriera stabile o a raggiungere nuovi traguardi. Alcuni nomi noti hanno vissuto momenti di difficoltà o di crisi professionale dopo aver conquistato l’ambita statuetta. La storia di diversi premiati mostra come il successo possa essere effimero o difficile da consolidare nel tempo, anche grazie a riconoscimenti così prestigiosi.

Non sempre vincerne uno lancia la carriera: chiedetelo a Rami Malek, Hilary Swank, Halle Berry, Kim Basinger o Matthew McConaughey Il film americano indipendente The Man I Love di Ira Sachs è tutto pensato intorno al suo protagonista, Rami Malek, e alla sua recitazione. È quello che in gergo viene definito un “film veicolo”, che serve cioè ad affermarsi come un bravo attore e magari vincere premi, cosa della quale giocoforza beneficia poi anche il film. Malek tuttavia non ne avrebbe bisogno, perché un premio molto importante lo ha già vinto: l’Oscar come miglior attore protagonista per Bohemian Rhapsody nel 2019. Eppure, come è accaduto diverse volte nella storia degli Oscar, vincere il premio può rovinare una carriera invece che migliorarla. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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La Maledizione di Hazzard: Dalle stelle della TV alle manette

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