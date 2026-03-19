Nessuno come me | la lettera di Lovaglio a Mps e la maledizione dell’hybris

In questi giorni si discute molto di una lettera indirizzata a Monte dei Paschi, scritta da Lovaglio. La comunicazione ha avuto un’ampia risonanza tra i dipendenti e sui media, attirando l’attenzione sui temi legati alla banca. La lettera riguarda aspetti legati alla gestione e alle prospettive future dell’istituto. La circolazione di questo documento ha riacceso il dibattito pubblico sulla situazione finanziaria e strategica di Mps.

Circola in questi giorni sui tavoli del Monte dei Paschi e nelle redazioni di qualche giornale amico una lettera di due pagine che ha tutto il sapore dell’ autoagiografia: si intitola Motivazioni a essere inserito nella lista del cda e porta la firma di Luigi Lovaglio, preparata per il Comitato nomine e per il Cda chiamati a selezionare i candidati per il nuovo cda del Monte che sarà eletto nella prossima assemblea. Una lettera di presentazione, insomma. Solo che di solito le lettere di presentazione le scrivono i candidati junior in cerca del primo impiego, non i banchieri che guidano la banca più antica del mondo. Luigi Lovaglio (Ansa). All’improvviso quel sussulto narcisista. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nessuno come me: la lettera di Lovaglio a Mps e la maledizione dell’hybris Articoli correlati Leggi anche: Silurato Lovaglio: per la guida di Mps Palermo e Passera Mps e la parabola di Lovaglio: quando fare i compiti non bastaC’è una vecchia regola non scritta della finanza che recita più o meno così: non importa quanto bene tu faccia il tuo lavoro. Approfondimenti e contenuti su Nessuno come me la lettera di Lovaglio... Discussioni sull' argomento Domenico Caliendo, i genitori alla redazione de Il Mattino: Ora mio figlio deve diventare simbolo della buona sanità; Nuovo partito dei Verdi, la replica di Della Seta con una lettera; Ferzan Ozpetek: Io? Mai firmato contro gli attori. Sono certo che non riusciremo mai più a essere felici dopo quello che vediamo a...; Lettere 2.0: Portalettere aggredito su Corso Mazzini. Il mio sdegno per un sorriso spezzato. Ti hanno detto di piantare piante native. Nessuno ti ha detto quali. Cinque specie che funzionano in quasi qualsiasi giardino italiano, sopravvivono alla siccità e all'abbandono, e nutrono più fauna selvatica per metro quadro di quanto faccia l'intero prato. Ver - facebook.com facebook Un lungo attacco anticipato di uno dei favoriti, e nessuno riesce a stargli a ruota. A long attack from a favourite, and no one could sustain that pace. A very fast @continentaltire Last KM Follow #MilanoTorino @CA_Ita on Rai () and on Eurosport () x.com