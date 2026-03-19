Nessuno come me | la lettera di Lovaglio a Mps e la maledizione dell’hybris

Da lettera43.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questi giorni si discute molto di una lettera indirizzata a Monte dei Paschi, scritta da Lovaglio. La comunicazione ha avuto un’ampia risonanza tra i dipendenti e sui media, attirando l’attenzione sui temi legati alla banca. La lettera riguarda aspetti legati alla gestione e alle prospettive future dell’istituto. La circolazione di questo documento ha riacceso il dibattito pubblico sulla situazione finanziaria e strategica di Mps.

Circola in questi giorni sui tavoli del Monte dei Paschi e nelle redazioni di qualche giornale amico una lettera di due pagine che ha tutto il sapore dell’ autoagiografia: si intitola  Motivazioni a essere inserito nella lista del cda  e porta la firma di Luigi Lovaglio, preparata per il Comitato nomine e per il Cda chiamati a selezionare i candidati per il nuovo cda del Monte che sarà eletto nella prossima assemblea. Una lettera di presentazione, insomma. Solo che di solito le lettere di presentazione le scrivono i candidati junior in cerca del primo impiego, non i banchieri che guidano la banca più antica del mondo.  Luigi Lovaglio (Ansa). All’improvviso quel sussulto narcisista. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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