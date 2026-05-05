Empoli si prepara all’ultima giornata di campionato con il destino ancora incerto tra vittorie e sconfitte. La squadra affronta questa fase finale con l’obiettivo di evitare la retrocessione, mentre le altre contendenti si contendono punti fondamentali. La sfida finale si svolge in un clima di tensione e aspettative, con i tifosi che seguono con attenzione ogni movimento delle formazioni coinvolte. La partita rappresenta un momento chiave per le sorti della stagione.

EMPOLI La settimana (corta) che porta all’ultima sfida dell’anno è sempre carica di significato, specialmente se i prossimi 90 minuti saranno decisivi per il tuo futuro: questa la situazione dell’ Empoli, chiamato a giocarsi il tutto per tutto contro un Monza terzo in classifica, che deve sì sperare in un miracolo per raggiungere la promozione diretta – i brianzoli hanno infatti bisogno di battere l’Empoli e sperare, contemporaneamente, nella sconfitta del Frosinone contro il Mantova –, ma che per farlo ha già chiamato a raccolta tutti i suoi tifosi offrendo biglietti a prezzi popolari, in una partita che non vedrà alcun residente in provincia di Firenze sugli spalti dell’U-Power Stadium dopo quanto comunicato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Empoli e la maledizione dell’ultima giornata. Destino ancora in bilico tra gioie e dolori

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