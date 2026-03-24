Dopo la primogenita Deva, arriva anche la piccolina di casa, la bambina dell’amore, come la chiama sua mamma Monica Bellucci. Leonie Cassel, classe 2010, ha fatto il suo debutto ufficiale nel mondo della Moda con una promozione da star: protagonista della cover del numero di aprile di Vogue Italia. Leonie, come si legge su Vogue, “si racconta all’obiettivo di Sebastian Faena e alla penna di Corinne Corci, parlando delle sue passioni come la musica, le felpe, gli orecchini a cerchio come quelli indossati in un suo video TikTok del 2024, le maglie sportive tecniche e le gonne con le balze”. Leonie è una perfetta rappresentante della generazione Alpha, che dice: “Sono felice di essere nata nel 2010. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Leonie Cassel, il debutto fashion della seconda figlia di Monica Bellucci

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