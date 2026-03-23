Léonie Cassel la seconda figlia di Monica Bellucci in copertina | una nuova nepo baby è pronta a farsi notare

Léonie Cassel è la secondogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel: in questi anni è stata lontana dalle scene, ma in vista del 16esimo compleanno ha posato per la prima copertina seguendo le orme materne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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