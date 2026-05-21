La magia delle Foreste Casentinesi in un film | viaggio nel cuore segreto dell' Appennino

Sabato 23 maggio alle 17, presso la Sala Campostrino di Forlì, si terrà la proiezione del documentario “Il Sentiero delle Foreste Sacre – Un percorso tra natura e spiritualità”, inserita nel programma di BiodiversyFest 2026. Il film si concentra sulle Foreste Casentinesi, mostrando scorci e ambienti naturali dell’area dell’Appennino. La pellicola esplora il legame tra l’uomo e l’ambiente naturale, attraverso immagini e narrazioni che rivelano il cuore di questa zona protetta.

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