La magia delle Foreste Casentinesi in un film | viaggio nel cuore segreto dell' Appennino
Sabato 23 maggio alle 17, presso la Sala Campostrino di Forlì, si terrà la proiezione del documentario “Il Sentiero delle Foreste Sacre – Un percorso tra natura e spiritualità”, inserita nel programma di BiodiversyFest 2026. Il film si concentra sulle Foreste Casentinesi, mostrando scorci e ambienti naturali dell’area dell’Appennino. La pellicola esplora il legame tra l’uomo e l’ambiente naturale, attraverso immagini e narrazioni che rivelano il cuore di questa zona protetta.
Sabato 23 maggio alle 17, presso la Sala Campostrino di Forlì, nell’ambito di BiodiversyFest 2026, si terrà la proiezione del documentario “Il Sentiero delle Foreste Sacre – Un percorso tra natura e spiritualità”, un’opera dedicata alle Foreste Casentinesi e al rapporto tra uomo, ambiente e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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