Viaggio nel mondo segreto delle api | Scopriamo insieme la magìa

Una storia di api unisce Novate, Bollate e Baranzate. Stiamo parlando di " Ali di miele ", della novatese Alice Giovannelli. Domani mattina l’opportunità gratuita di conoscere il suo lavoro al confine tra Bollate e Baranzate. In occasione di mielerie aperte Alice propone un viaggio immersivo nel mondo delle api per adulti e bambini. "Con gli adulti visiteremo un alveare con le tute da apicoltore e con i bambini avremo modo di osservare le api con un’arnia didattica scoprendo la loro importanza, e faremo un laboratorio di semina di fiori melliferi in vasi che potranno portarsi a casa. Sarà possibile anche degustare tutti i nostri prodotti", spiega la 32enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Il Segreto dell'Alveare: Vita, Miele e Misteri con Api in Volo di Pietrapertosa in Basilicata

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