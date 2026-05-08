Regolamento del Parco delle Foreste Casentinesi | al via il confronto pubblico

È stato annunciato l’avvio di un confronto pubblico riguardante il nuovo Regolamento del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Sono previsti tre incontri aperti ai cittadini per illustrare i contenuti e raccogliere eventuali osservazioni. La discussione coinvolge amministratori e rappresentanti delle associazioni locali, con l’obiettivo di condividere le proposte relative alle norme di gestione del parco.

Tre incontri pubblici per presentare e condividere il nuovo Regolamento del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Le date fissate sul calendario sono lunedì 11 maggio alle 20.45 al centro culturale “Pertini” di Santa Sofia, mercoledì 13 maggio alle 20.45 nella.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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