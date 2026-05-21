la madonna della consolazione domani la presentazione del restauro

Domani alle 17 nella chiesa della Consolazione a Castiglion Fiorentino si terrà la presentazione del restauro di un affresco raffigurante la Madonna in trono con il bambino, collocato sull’altare maggiore. L’evento coinvolge le autorità locali e rappresentanti della comunità, che parteciperanno alla cerimonia di consegna dell’opera restaurata. La chiesa si trova nel centro storico del paese e la data scelta coincide con una giornata di attenzione verso il patrimonio artistico della zona.

Arezzo, 21 maggio 2026 – Domani, venerdì 22 maggio alle 17 nella chiesa della Consolazione di Castiglion Fiorentino sarà presentato il restauro dell’affresco con l’immagine della Madonna in trono con bambino nell’altare maggiore della suddetta chiesa. Interverranno le autorità del Comune di Castiglion Fiorentino e quelle della Chiesa, la dott.ssa Ilaria Pennati funzionaria della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Arezzo, il restauratore Alberto Spurio Pompili, l’Associazione San Michele che ha promosso l’iniziativa. Il restauro ha offerto un’importante occasione di studio e rivalutazione critica dell’opera; preliminarmente... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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