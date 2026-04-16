Madonna della Consolazione | la storia di un quadro che non smette di operare miracoli

Un uomo ha sperimentato una guarigione improvvisa e inspiegabile dopo aver pregato con fede davanti a un dipinto raffigurante la Madonna della Consolazione. L’episodio si è verificato in una chiesa locale e ha attirato l’attenzione di molti fedeli e curiosi, che si sono radunati sul posto. Il quadro, da tempo venerato nella zona, continua a essere al centro di testimonianze di presunti miracoli e di un culto che si tramanda nel tempo.

Un uomo guarì in maniera inspiegabile dopo aver pregato con fede davanti al quadro della Madonna della Consolazione. Sarebbe stato solo il primo di una serie di miracoli straordinari. A Paternopoli (Avellino) si trova una cappella dedicata a Santa Maria della Consolazione all’interno della chiesa parrocchiale di San Nicola. Qui è custodito un dipinto della Vergine Maria, raffigurata da seduta sul trono del gloria. In braccio la Madonna tiene il Bimbo Gesù mentre un angelo sorregge il baldacchino. Ai piedi di Maria vediamo sant’Agostino. Insieme a lui c’è anche sua madre, Santa Monica. Il 16 aprile 1751 si verificò un fatto miracoloso, al quale sarebbero seguiti diversi altri prodigi.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Madonna della Consolazione: la storia di un quadro che non smette di operare miracoli Notizie correlate Madonna dei Miracoli di Lucca: la storia incredibile del bestemmiatore che ha trovato la graziaLa Madonna dei Miracoli di Lucca mostra tutta la sua sollecitudine materna davanti al sincero pentimento di un bestemmiatore che aveva sfregiato una... Trasferimento "illecito" dell’effige della Madonna della Consolazione: l’esposto di Nuccio Azzarà apre il casoL'episodio incriminato risalirebbe all'11-12 dicembre 2025, quanso la sacra Effige fu trasferita presso l'ospedale Morelli senza preventiva... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Paternopoli celebra il 275° anniversario del Primo Miracolo di Maria SS. della Consolazione; Concerti di Pasqua a Termini Imerese e Bagheria.; A Dasà è ancora Pasqua: in scena la ‘Ncrinata, emozioni e tante presenze all’antico rito · ilvibonese.it; Reggio Calabria rinnova la devozione alla Madonna della Consolazione tra tradizione e polemiche. Paternopoli, due giorni di celebrazioni per il 275° Miracolo della Madonna della ConsolazioneLa comunità di Paternopoli si prepara a vivere un momento di profonda fede e partecipazione in occasione del 275° anniversario del Primo Miracolo di Maria Santissima della Consolazione (1751–2026), un ... irpinianews.it Le polemiche per la presenza di Fedez a Reggio Calabria durante la festa della Madonna della ConsolazioneCome cristiani siamo chiamati ad accogliere non solo chi condivide la nostra fede, ma anche chi è lontano da essa o, in alcuni casi, vi si oppone apertamente. Con queste parole l’arcivescovo di ... blitzquotidiano.it OGGI SI FESTEGGIA LA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE A PATERNOPOLI IN PROVINCIA DI AVELLINO Il 16 aprile 1751 tra i carpentieri che lavoravano nella chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari, nella quale era custodita, in una cappell - facebook.com facebook