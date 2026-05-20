Grottammare | visite guidate gratuite per la Notte dei Musei il 23 maggio

Il prossimo 23 maggio, nel borgo alto di Grottammare, si terrà la Notte dei Musei con visite guidate gratuite. Due percorsi specifici saranno disponibili all’interno del centro storico. Per partecipare, è necessario prenotare, poiché i posti sono limitati a 25. La prenotazione può essere effettuata attraverso i canali indicati dagli organizzatori. Le visite sono organizzate per consentire ai partecipanti di esplorare alcune delle principali attrazioni culturali del borgo.

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? Domande chiave Dove si svolgeranno esattamente i due percorsi nel borgo alto?. Come si può prenotare uno dei soli 25 posti disponibili?. Quali tesori storici si possono scoprire visitando il Museo del Tarpato?. Perché l'evento è collegato alla Giornata Internazionale dei Musei?.? In Breve Visite ore 19 al Museo del Tarpato e ore 20 al Museo Fazzini.. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 3939365509 per garantire l'accesso.. Limite massimo di 25 partecipanti per ogni turno di visita programmato.. Iniziativa parte da Piazza Peretti nell'ambito del Grand Tour Musei XVIII edizione.. Sabato 23 maggio, Grottammare ospiterà due visite guidate gratuite nei suoi musei per celebrare la Notte dei Musei nell’ambito del progetto Camminata dei musei. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grottammare: visite guidate gratuite per la Notte dei Musei il 23 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Alla Galleria Alberoni la seconda Notte dei Musei tra arte, concerti e visite guidateDopo il successo della prima notte tenutasi lo scorso 16 maggio, con oltre 400 persone coinvolte nei vari appuntamenti proposti, sabato prossimo 23... La Mole Antonelliana si illumina per la Notte Europea dei Musei: aperture straordinarie serali e visite guidateSabato 23 maggio 2026, il Museo Nazionale del Cinema di Torino partecipa alla nuova edizione della Notte Europea dei Musei, l’iniziativa...