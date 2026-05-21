La Liguria si regge sulle micro imprese | stabili ma poco orientate a crescita e innovazione
La regione Liguria si caratterizza per un tessuto imprenditoriale costituito principalmente da microimprese, che rappresentano la maggior parte delle attività economiche locali. Secondo la ricerca “Liguria in bilancio” condotta dall’Università di Genova con il supporto di enti pubblici, queste imprese risultano stabili nel tempo, ma mostrano scarsa propensione alla crescita e all’innovazione. La situazione evidenzia un sistema imprenditoriale frammentato e prudente, con poche aziende che investono in sviluppo e innovazione.
La Liguria si regge sulle microimprese, un sistema imprenditoriale solido ma frammentato, prudente e poco orientato a crescita e innovazione: a renderlo evidente è la ricerca “Liguria in bilancio”, realizzata dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova con il supporto della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Imprese, Filippi (Ama): "Accordo con Open Fiber per innovazione e crescita"
Leggi anche: Lavoro, numeri in crescita ma fragilità intatte: 342mila occupati in più e boom dei contratti stabili, ma il sistema resta sospeso tra qualità e stagnazione
La Liguria si regge sulle micro imprese: stabili ma poco orientate a crescita e innovazioneIl quadro emerge da uno studio di UniGe e Camera di Commercio di Genova: i dati dei fatturati, l'età media delle imprese e in quali ambiti operano ... genovatoday.it
La chiamano il flagello dei pascoli. Regge metà dell'ecosistema alpino. La trappanano, la cacciano, la insultano da secoli. Eppure senza la marmotta, le aquile reali sulle Alpi italiane non riescono nemmeno a nidificare. Non è una figura retorica. Sulle Alpi, in facebook
L’industria ligure regge, resta il nodo infrastruttureLa ripresa autunnale, dopo la pausa estiva, per le imprese liguri si apre con un afflato di moderata fiducia nel futuro, a dispetto della situazione geopolitica mondiale e benché permangano, sul ... ilsole24ore.com