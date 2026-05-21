La Liguria si regge sulle micro imprese | stabili ma poco orientate a crescita e innovazione

Da genovatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regione Liguria si caratterizza per un tessuto imprenditoriale costituito principalmente da microimprese, che rappresentano la maggior parte delle attività economiche locali. Secondo la ricerca “Liguria in bilancio” condotta dall’Università di Genova con il supporto di enti pubblici, queste imprese risultano stabili nel tempo, ma mostrano scarsa propensione alla crescita e all’innovazione. La situazione evidenzia un sistema imprenditoriale frammentato e prudente, con poche aziende che investono in sviluppo e innovazione.

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La Liguria si regge sulle microimprese, un sistema imprenditoriale solido ma frammentato, prudente e poco orientato a crescita e innovazione: a renderlo evidente è la ricerca “Liguria in bilancio”, realizzata dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova con il supporto della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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