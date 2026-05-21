La Liguria si regge sulle micro imprese | stabili ma poco orientate a crescita e innovazione

La regione Liguria si caratterizza per un tessuto imprenditoriale costituito principalmente da microimprese, che rappresentano la maggior parte delle attività economiche locali. Secondo la ricerca “Liguria in bilancio” condotta dall’Università di Genova con il supporto di enti pubblici, queste imprese risultano stabili nel tempo, ma mostrano scarsa propensione alla crescita e all’innovazione. La situazione evidenzia un sistema imprenditoriale frammentato e prudente, con poche aziende che investono in sviluppo e innovazione.

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