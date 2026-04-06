Lavoro numeri in crescita ma fragilità intatte | 342mila occupati in più e boom dei contratti stabili ma il sistema resta sospeso tra qualità e stagnazione

I recenti dati dell’Inps evidenziano un incremento di 342mila occupati rispetto al periodo precedente, con una crescita significativa dei contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, le cessazioni di rapporti di lavoro sono in calo, mentre aumentano le forme di precarietà e le fluttuazioni stagionali. Questi numeri mostrano un mercato del lavoro in miglioramento, ma ancora caratterizzato da fragilità e da una situazione che non appare completamente consolidata.

Trecentoquarantaduemila posti in più. Il dato è netto, pulito, quasi rassicurante. E infatti viene presentato così: come la prova che il mercato del lavoro italiano tiene, anzi cresce. Ma i numeri, quando vengono letti fino in fondo, raccontano sempre qualcosa di più. Il 91,5% delle nuove posizioni è a tempo indeterminato. Un risultato che, sulla carta, sembra segnare un cambio di passo rispetto al passato recente. Più stabilità, meno precarietà. È questo il messaggio implicito. Eppure, basta spostare lo sguardo di qualche riga per accorgersi che la realtà è meno lineare. Crescono i contratti stabili, ma crescono anche il lavoro stagionale e intermittente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lavoro, numeri in crescita ma fragilità intatte: 342mila occupati in più e boom dei contratti stabili, ma il sistema resta sospeso tra qualità e stagnazione Lavoro, saldo positivo di 342mila posti per l’Inps ma la crescita rallentaIl mercato del lavoro italiano chiude il 2025 con un segnale positivo: il saldo annualizzato nel settore privato si attesta a circa 342. Leggi anche: Lavoro 2025: +342mila posti, ma il ritmo rallenta Temi più discussi: Lavoro, tasso di disoccupazione al 5,3% a febbraio: -29mila occupati. I dati Istat; Badanti in calo nel Vicentino ma è in crescita il lavoro nero; ISTAT: Occupati e Disoccupati – Febbraio 2026; Torna We for Job: il career day della Provincia di Pavia. I NUMERI DEL LAVORO | La mobilità che rischia di far crescere l’inattivitàI dati dell'Istat relativi a febbraio ci dicono che a saldi quasi invariati il mercato del lavoro sembra impegnato in un processo di sostituzione ... ilsussidiario.net Lavoro, occupazione in calo a febbraioI nuovi dati sul lavoro raccontano di un tasso di occupazione in calo a febbraio. lapresse.it Dal 7 aprile scatta l’obbligo per i datori di lavoro di fornire ai dipendenti in smart working un’informativa sui rischi, con sanzioni fino a 7.500 euro per chi non adempie. Ecco cosa c’è da sapere:https://fanpa.ge/fpfLm facebook Pasquetta al lavoro #forzaviola #fiorentina x.com