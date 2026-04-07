Un accordo tra un'azienda e Open Fiber è stato firmato con l'obiettivo di promuovere innovazione e crescita. La collaborazione riguarda progetti nel settore delle infrastrutture e delle reti digitali. La firma si inserisce in un contesto di sviluppo tecnologico e mira a migliorare la connettività sul territorio. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici dell'intesa o sui soggetti coinvolti.

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "L'accordo siglato con Open Fiber è molto importante, che vede l'integrazione fra due realtà che operano in settori diversi ma che, attraverso l'innovazione digitale ed il modello di cui Ama si è dotata (Ucronia - Utility circular economy real-time operation navigation), hanno trovato un punto in comune da poter sviluppare. Rappresenta quindi per noi un'evoluzione per realizzare nuove attività, in un ambito che supporta tutte e due le società, in ottica di crescita complessiva”. Lo spiega Alessandro Filippi, direttore generale Ama, operatore specializzato nella gestione integrata dei servizi ambientali, commentando il recente accordo di collaborazione siglato per la prima volta con Open Fiber. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, Filippi (Ama): "Accordo con Open Fiber per innovazione e crescita"

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