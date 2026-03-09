Dodici anni di guerra e una grande lezione Anche la mia è vita

Dopo dodici anni di guerra, Kavetska riflette sul passare del tempo. In un attimo, l’autunno si trasforma in primavera e la sua vita continua a scorrere. La narrazione si concentra su come il tempo sembri volare, anche di fronte alle difficoltà affrontate, e sull’esperienza di aver vissuto più di un decennio tra sfide e cambiamenti.

Kavetska Il tempo passa velocemente. A volte mi guardo intorno e, in un attimo, l’autunno diventa primavera e sono già passati dodici anni. Dodici anni di paura, di dolore, di morte, di speranza e gratitudine, di passione per la vita, di amore, dodici anni di guerra. La guerra. Non c’è niente di più orribile. Eppure, purtroppo, a volte è proprio attraverso la guerra che iniziamo ad apprezzare le cose giuste, a cercare di vivere davvero. Ma perché è così? Perché così tante volte abbiamo ignorato le storie dei nostri bambini? Perché abbiamo fatto colazione in fretta? Perché non abbiamo trovato il tempo di chiamare i nostri genitori? Perché abbiamo cercato di avvicinarci agli altri solo quando abbiamo perso qualcuno? Perché non siamo riusciti ad amare e rispettare noi stesse? Ci sono tante domande e non c’è una sola risposta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

