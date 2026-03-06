Giornata internazionale della donna | piccoli alunni danno vita a un particolare albero di mimosa

In occasione dell’8 marzo, i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia “Don Bosco” di Torchiaro­lo hanno realizzato un albero di mimosa, simbolo della Giornata internazionale della donna. L’iniziativa ha coinvolto i piccoli studenti in un’attività creativa e simbolica, con l’obiettivo di celebrare questa ricorrenza. La scuola ha condiviso le immagini del loro lavoro attraverso i canali ufficiali.

Già da piccoli si impara il rispetto: iniziativa della scuola dell’infanzia “Don Bosco “ - I. C. Valesium di Torchiarolo TORCHIAROLO - La giornata internazionale della donna si avvicina. In occasione dell'8 marzo, i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia “Don Bosco “ - I. C. Valesium di Torchiarolo hanno realizzato uno speciale albero di mimosa. L'installazione spiega come ciascuno di noi è libero di essere ciò che vuole nel rispetto degli altri. Ogni pallina di questa mimosa ci ricorda che il rispetto e l’uguaglianza rendono il mondo un posto migliore. BrindisiReport è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Giornata internazionale della Donna: “Una Mimosa per Te” al Centro Commerciale TremestieriIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump In occasione della Giornata internazionale della Donna, domenica 8 marzo... 8 marzo, perché si regala la mimosa per la Giornata internazionale della donnaOgni anno, l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, la mimosa diventa il fiore simbolo della ricorrenza. Contenuti utili per approfondire Giornata internazionale. Temi più discussi: 8 marzo - Giornata Internazionale dei Diritti della Donna / Notizie / Novità / Homepage; 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; Giornata Internazionale della Donna. Gli appuntamenti previsti fino a domenica 8 marzo; Giornata internazionale della donna, il programma delle iniziative. Festa della Donna 2026 a Torino e dintorni: gli appuntamenti, le occasioni e le idee per l'8 marzoDal Museo Egizio e la piscina Trecate aperti gratuitamente alla discoteca solo per donne: cosa fare a Torino (e dintorni) domenica 8 marzo per la Giornata Internazionale della Donna ... torino.corriere.it Giornata Internazionale della Donna: ingresso gratuito al MAXXI per tutte le donneIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo offre alle donne l’ingresso gratuito alle mostre e uno sconto speciale ... romatoday.it MTV Italia. . In occasione della Giornata Internazionale della Donna (International Women's Day) dell'8 marzo 2026, ecco le donne famose che si sostengono a vicenda #GiornataInternazionaleDellaDonna #IWD2026 #InternationalWomensDay #IWD #MTV - facebook.com facebook In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il nostro grazie va alle Donne del Consolato Generale d’Italia a Charleroi. Con professionalità, dedizione e sensibilità contribuiscono ogni giorno al buon funzionamento della sede e al servizio della c x.com