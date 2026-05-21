La lettera | Vi racconto cosa deve subire mia moglie straniera in Italia | i pregiudizi governano la nostra mente

Recentemente, una lettera ha portato alla luce le difficoltà affrontate da una donna straniera in Italia, evidenziando come i pregiudizi influenzino il modo in cui viene percepita e trattata. La testimonianza si inserisce in un quadro di storie ricevute dalla nostra redazione, tutte relative a episodi di discriminazione e intolleranza legati alla provenienza straniera. Dopo alcuni eventi verificatisi in una città del nord, sono emersi diversi racconti di persone che descrivono un clima di ostilità e razzismo vissuto direttamente sulla propria pelle.

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