La lettera | Vi racconto cosa deve subire mia moglie straniera in Italia | i pregiudizi governano la nostra mente
Recentemente, una lettera ha portato alla luce le difficoltà affrontate da una donna straniera in Italia, evidenziando come i pregiudizi influenzino il modo in cui viene percepita e trattata. La testimonianza si inserisce in un quadro di storie ricevute dalla nostra redazione, tutte relative a episodi di discriminazione e intolleranza legati alla provenienza straniera. Dopo alcuni eventi verificatisi in una città del nord, sono emersi diversi racconti di persone che descrivono un clima di ostilità e razzismo vissuto direttamente sulla propria pelle.
Dopo i fatti di Modena, la nostra redazione sta ricevendo diverse storie di persone che descrivono il clima di odio e razzismo vissuto sulla loro pelle perché ritenuti sempre “stranieri” nel nostro Paese. Riportiamo la lettera di un italiano sposato con una brasiliana che racconta alcuni episodi capitati alla moglie: "I pregiudizi governano la nostra mente, soprattutto di quei tanti imbecilli cresciuti a pane e xenofobia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ten Minute Stories by Algernon Blackwood
Sullo stesso argomento
Spalletti dopo Juve Pisa: «Vi racconto l’abbraccio con la squadra, ecco in cosa deve migliorare Boga»Nico Gonzalez show, che doppietta contro il Real Sociedad! Le condizioni per il riscatto dell’Atletico Madrid Liverpool, ufficiale il rinnovo di...
Beatrice Venezi: "Vi racconto la mia verità"“Buongiorno, sono la Principessa di Venezia…” Scusi? "È così che mi chiamava il ministro Giuli.
La lettera H nel dialetto reggino non è muta; parla e ti fa muovere!! ACCAVIA e ADDAVIA lo dimostrano… Ti racconto da dove derivano #dialettoreggino #dialettocalabrese #calabria #reggiocalabria #jeuusacciucusunnuicristiani facebook
Presentazione del libro di Salvatore Rossi Vi racconto la Banca d'Italia (Laterza, 2025)06:00 Fai Notizia 06:30 Primepagine 06:45 Sintesi della Conversazione settimanale con Maurizio Turco 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Agenda della settimana a cura di ... radioradicale.it