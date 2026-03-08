Spalletti dopo Juve Pisa | Vi racconto l’abbraccio con la squadra ecco in cosa deve migliorare Boga

Dopo la partita tra Juventus e Pisa, l’allenatore della Juventus ha condiviso alcuni dettagli sull’abbraccio con i giocatori e ha commentato le aree in cui il giocatore Boga può ancora migliorare. Ha parlato di come si è svolto il momento di confronto con la squadra e ha evidenziato alcuni aspetti tecnici su cui lavorare. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alla partita o alle decisioni tecniche.

Nico Gonzalez show, che doppietta contro il Real Sociedad! Le condizioni per il riscatto dell’Atletico Madrid Liverpool, ufficiale il rinnovo di Gravenberch! Le parole del centrocampista dopo la firma Brandt Borussia Dortmund, in estate sarà addio! L’annuncio del ds Ricken Griezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid Goretzka esce allo scoperto sul futuro: «Dove giocherò nella prossima stagione? Voglio assolutamente questa cosa». La confessione! Hiljemark a Sky: «Tre gol regalati alla Juve, a certi livelli non può succedere! Voglio vedere.» Diretta gol Serie A: Juventus Pisa 4-0, che regalo di compleanno per Spalletti! Barcellona, Laporta al veleno col Real Madrid: «Hanno sempre aiuti arbitrali o una fortuna sfacciata! Quando sono in difficoltà. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spalletti dopo Juve Pisa: «Vi racconto l’abbraccio con la squadra, ecco in cosa deve migliorare Boga» Leggi anche: Cagliari Juve, il clamoroso retroscena: ecco che cosa ha detto Luciano Spalletti alla squadra dopo la sconfitta Collovati esalta Spalletti: «Finalmente abbiamo visto la sua Juve. Vi spiego il significato dell’abbraccio con David»Vicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Spalletti dopo Juve-Roma: Mi girano proprio i co***oni #shorts Contenuti e approfondimenti su Juve Pisa. Temi più discussi: Spalletti-Juve, un altro sì: dopo il Pisa, il rinnovo. I dettagli; La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Pisa; Juve-Pisa, la probabile formazione di Spalletti: torna Locatelli e la scelta in attacco; Juventus-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Le pagelle di Juventus-Pisa 4-0: quanto brilla Yildiz (7,5). Spalletti a -6 dal NapoliTre punti per la risalita. La Juventus vuole il quarto posto e la vittoria contro il Pisa per 3-0 serve proprio per ripartire dopo un periodo no. Il primo tempo un po' soporifero lascia ... ilmattino.it Spalletti: Boga bravo ma un po' molle. Yildiz? Con una punta sarebbe anche meglio...Il tecnico bianconero festeggia al meglio i suoi 67 anni e resta in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League: L'abbraccio di Thuram? Volevo riprovare l'ebbrezza del ciuffo... ... gazzetta.it #Cuadrado fischiato in Juve-Pisa: i cori e gli insulti al suo ingresso in campo x.com JUVE-PISA 4-0. E forse, finalmente, si rivede la luce. Non è “solo” una vittoria. Non è “solo” un 4-0. È una sensazione che i tifosi della Juventus aspettavano da troppo tempo: vedere la squadra giocare a calcio. Aggressiva. Ordinata. Affamata. Una squadra ch - facebook.com facebook