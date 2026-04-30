Beatrice Venezi | Vi racconto la mia verità

Beatrice Venezi ha condiviso alcuni aneddoti sulla sua vita, raccontando di essere stata chiamata “Principessa di Venezia” dal ministro Giuli. Inoltre, il sovrintendente della Fenice ha descritto la sua personalità dicendo che è “una ragazza che sa farsi apprezzare”. Queste affermazioni sono state fatte in un intervento in cui Venezi ha deciso di parlare apertamente di sé.

“Buongiorno, sono la Principessa di Venezia.” Scusi? "È così che mi chiamava il ministro Giuli. Invece il sovrintendente della Fenice, Nicola Colabianchi diceva di me che sono 'una ragazza che sa farsi apprezzare'. Lei capisce quanta misoginia? Quanto disprezzo? Forse anche quanta invidia. Io sono un direttore d'Orchestra con un curriculum di tutto rispetto. Non sono una ragazza e nemmeno una principessa. Per la cultura italiana e per la musica credo di avere fatto molto" Beatrice Venezi, dopo essere stata licenziata in tronco dalla Fenice per un'intervista rilasciata a un giornale argentino, risponde alle mie domande con voce pacata, una lieve cadenza toscana, molta ironia e parecchie battute taglienti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Beatrice Venezi: "Vi racconto la mia verità" Notizie correlate Leggi anche: “Bullizzata per mesi”. Beatrice Venezi via dalla Fenice, la verità della direttrice: riesplode la polemica "Vi racconto la mia libertà negli occhi"La rassegna di incontri "L’Alfabeto della Memoria", curata da Marche Teatro, ospita uno dei personaggi più attesi, e più popolari. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Fenice e Venezi, giù il sipario su una storia di imprudenza; Best of Appunti - Beatrice Venezi e il senso della destra per la tradizione - Appunti; La Fenice, licenziata Beatrice Venezi. P. Chigi: Meloni non coinvolta; La Fenice, atto finale: Beatrice Venezi fuori scena dopo mesi di attrito. Beatrice Venezi: Vi racconto la mia veritàLa direttrice d'orchestra: Giuli mi chiamava la Principessa di Venezia, Colabianchi diceva che sono una ragazza che sa farsi apprezzare ... ilgiornale.it CARNE MACELLO Beatrice Venezi all’attacco dopo il licenziamento: «Mi hanno resa carne da macello»Venezi parla apertamente di «bullismo e fango sulla mia carriera», descrivendo un ambiente lavorativo diventato insostenibile ... statoquotidiano.it Beatrice Venezi manda nel pallone la destra. Complice l’avvicinamento delle Amministrative di maggio a Venezia, Fratelli d’Italia è consapevole di essersi messo nelle condizioni di sbagliare a prescindere da quale sarà la prossima mossa. La direttrice nomin - facebook.com facebook Beatrice Venezi: «Penoso che alla Fenice si siano paragonati ai Berliner. Io mi sono fatta da sola» x.com