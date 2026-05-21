La Lega perde pezzi e Vannacci gongola | la campagna elettorale è già qui

La campagna elettorale sembra già in pieno svolgimento, con alcuni membri di partito che lasciano la scena e altri che si mostrano soddisfatti delle dinamiche in corso. Negli ultimi giorni, alcuni esponenti hanno annunciato la loro intenzione di non candidarsi o di abbandonare incarichi, mentre altri si sono fatti avanti con dichiarazioni pubbliche. Contestualmente, sui social e sui media vengono condivisi commenti e reazioni di vari protagonisti, creando un clima di attesa per le prossime scadenze politiche.

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