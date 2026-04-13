Dopo l’assemblea di oggi, Giovanni Malagò ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Figc, ottenendo 18 voti su 20 dai club di Serie A. In seguito, ha rilasciato dichiarazioni all’Ansa. La candidatura di Malagò si inserisce in un contesto già animato da confronti tra i principali protagonisti del calcio italiano, con la campagna elettorale che sembra essere già iniziata.

Giovanni Malagò, dopo l’assemblea odierna in cui ha ricevuto 18 consensi su 20 dai club della Serie A per candidarsi alla presidenza della Figc, ha rilasciato delle dichiarazioni all’Ansa in merito. Le parole di Malagò. L’ex presidente del Coni ha commentato: “ Accolgo con grande soddisfazione l’importante mandato fiduciario conferito dalla Lega di Serie A, visto anche il contenuto numerico con cui è stato espresso. È un segnale di straordinaria considerazione, che mi permette di intraprendere un doveroso percorso esplorativo. Credo sia corretto interpellare le altri componenti prima di effettuare una valutazione complessiva, ma sono onorato di questa significativa testimonianza di stima.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malagò vs Abete: è già cominciata la campagna elettorale per la Figc

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