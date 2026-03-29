La Lega perde pezzi Tomasi si dimette da capogruppo

Un consigliere comunale e capogruppo d’opposizione ha annunciato le proprie dimissioni, spiegando di aver preso questa decisione dopo una lunga riflessione personale. La comunicazione è stata resa pubblica oggi e riguarda sia il ruolo di consigliere che quello di capogruppo all’interno del consiglio comunale. La scelta è stata definita come sofferta ma necessaria.

"Dopo una lunga riflessione personale, ho deciso di ufficializzare in data odierna le mie dimissioni da consigliere comunale e da capogruppo d’opposizione, una decisione sofferta ma dovuta". Si apre con questa amara considerazione la decisione del capogruppo dell’opposizione, nel consiglio comunale codigorese, Luca Tomasi che lascia l’assise comunale dopo quattro anni ed essersi presentato come sindaco con la lista centrodestra uniti per Codigoro. "Negli ultimi anni, sono accadute diverse vicissitudini che hanno progressivamente deteriorato il mio rapporto con questa politica che ad oggi non rappresenta più in alcun modo i miei pensieri e valori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Lega perde pezzi, Tomasi si dimette da capogruppo Articoli correlati Leggi anche: Pomezia, la Giunta perde pezzi: si dimette l’assessore all’Ambiente Amelia Paiano Regione Umbria, opposizione all'attacco: "La giunta Proietti perde pezzi, il direttore Paggi si dimette"Un fatto politico definito "grave" e che "non può essere archiviato come una semplice vicenda interna agli uffici". Approfondimenti e contenuti su Lega perde Temi più discussi: La Lega perde pezzi, Tomasi si dimette da capogruppo; Vannacci apre a Firenze la prima sede provinciale di Futuro Nazionale, la sinistra annuncia mobilitazioni; Elezioni a Messina: il Centrodestra ha scelto nei Quartieri, ma Forza Italia perde altri due pezzi; Anche Marchetti aderisce a Futuro Nazionale. Da Poma a Petrucciani: la Lega perde pezzi. Addii e veleni, in cinque seguono VannacciL’esodo è iniziato. E così la Lega, anche a Firenze, comincia a perdere pezzi. Dopo una settimana di rumors e tensioni, ieri è stato il giorno degli annunci. In città, di sette leghisti eletti nei ... lanazione.it Con la morte di Umberto Bossi la Liga Veneta perde un pezzo della sua storiaIl Senatùr fu il primo negli anni ottanta a riunire i movimenti indipendentisti federandoli sotto il nome di Lega Nord e portandone i primi rappresentanti in Parlamento ... rainews.it Noto Sondaggi FDI perde mezzo punto bene la Lega assieme a Forza Italia, PD e 5 Stelle - facebook.com facebook #UmbertoBossi, Attilio Fontana a #Gemonio: la #Lega perde chi l'ha inventata, io un amico x.com