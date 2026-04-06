Nelle ultime settimane, la situazione tra Iran e Stati Uniti si è aggravata, con Teheran che ha rifiutato una proposta di tregua e ha presentato un piano in dieci punti a Donald Trump. Contestualmente, sono stati segnalati raid dell'esercito israeliano in diverse aree, aumentando la tensione nella regione. La risposta di Teheran si inserisce in un quadro di escalation militare e diplomatico, con i dettagli del piano iraniano ancora da chiarire.

Nonostante i tentativi di mediazione internazionale, il 6 aprile governo di Teheran ha ufficialmente respinto la proposta di un cessate il fuoco di 45 giorni. Attraverso l’agenzia Irna, l’Iran ha chiarito di non essere interessato a una tregua temporanea della guerra, ma di puntare a una “soluzione permanente” che ponga fine alle ostilità nel rispetto delle proprie condizioni di sicurezza. Guerra in Iran: cosa chiede Teheran Il raid dell'Idf: perché sono stati colpiti gli aeroporti Quando scade l'ultimatum di Trump Guerra in Iran: cosa chiede Teheran Come riporta il Corriere della Sera, la controproposta iraniana, consegnata ai mediatori del Pakistan, si articola in 10 punti chiave. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra in Iran, perché Teheran ha rifiutato la tregua e proposto un piano in 10 punti a Donald Trump

Perché l’Iran ha rifiutato la tregua di 48 ore proposta dagli Usa, sarà “guerra totale”Come prevedibile, l’Iran ha rifiutato la tregua di 48 ore proposta dai negoziatori degli Stati Uniti.

Trump invia all'Iran il piano in 15 punti per una tregua di un mese, cosa prevede l'accordo e perché è "finto"Donald Trump annuncia un accordo imminente con l’Iran dopo aver inviato un piano in 15 punti per concordare una tregua di un mese.

Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui

Temi più discussi: Un mese di guerra in Iran, come e perché si è sviluppato il conflitto; Trump è finito nella trappola della guerra. E non sa dire perché ci si è infilato; Pezeshkian: Oggi il mondo si trova a un bivio; Iran, la guerra arriva fino ai distributori USA.

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranMartedì in Iran sarà la Giornata della centrale elettrica e la giornata del ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all'inferno - ... tg24.sky.it

Perché per fermare la guerra in Iran ora Trump schiera J.D. VanceTrump affida a Vance la trattativa con l’Iran dopo il fallimento dei suoi emissari. Scettico sul conflitto, il vicepresidente gioca una partita rischiosa: chiudere la guerra e rafforzarsi ... tg24.sky.it

Prosegue l’escalation della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele. Donald Trump non ha ancora accettato la proposta di tregua di 45 giorni, mentre Teheran respinge il cessate il fuoco chiedendo una pace permanente. Nel frattempo, Israele ha lanciato una nu facebook

MEDIO ORIENTE | L'agenzia iraniana Tasnim, affiliata ai Pasdaran, bolla le ultime rivelazioni di Axios su una presunta mediazione per un cessate il fuoco come un tentativo di mescolare le carte, e preparare "l'ennesimo passo indietro di Donald Trump". #ANS x.com