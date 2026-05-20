Perché l’unico vero nemico di Donald Trump si chiama inflazione

L’inflazione si sta rivelando una sfida significativa per l’amministrazione americana, come indicano i dati recenti. Un grafico mostra chiaramente come i prezzi siano aumentati nel corso dell’ultimo periodo, superando le aspettative e influenzando il potere d’acquisto delle famiglie. Questa crescita dei costi interessa vari settori, dall’alimentare all’energia, e sta generando preoccupazioni tra i responsabili delle politiche economiche. La situazione continua a essere monitorata attentamente da analisti e funzionari.

Quanto sta diventando un problema l’inflazione per l’amministrazione americana? Il grafico seguente offre una risposta chiara: molto più di quanto sembri a prima vista. Negli Stati Uniti l’inflazione è misurata principalmente attraverso il CPI ( Consumer Price Index ), un indicatore che segue nel tempo il costo medio di beni e servizi (dalla spesa alimentare all’affitto, passando per carburanti e trasporti). Dopo anni in cui questo indice cresceva intorno al 2% annuo, il livello considerato ideale dalla banca centrale (Federal Reserve) perché segnala un’economia stabile, tra il 2021 e il 2022 si è verificata un’impennata straordinaria, con l’inflazione arrivata fino a circa 9% su base annua ( year-over-year, YoY ). 🔗 Leggi su It.insideover.com

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