Al teatro di corte della Reggia di Monza arriva La Grande Opera in Villa | il programma

Dal 10 aprile, il teatro di corte della Reggia di Monza ospiterà la prima stagione lirica intitolata “La Grande Opera in Villa”. Quattro serate sono state programmate per questa iniziativa, che si svolgerà nel teatro di corte della reggia. Gli eventi sono stati annunciati come parte di un nuovo ciclo di rappresentazioni.

Quattro grandi appuntamenti per altrettante serate da ricordare. Sono quelle in programma a partire dal 10 aprile per “La Grande Opera in Villa” prima stagione lirica al teatro di corte della Reggia di Monza. Ad inaugurare sarà Il Flauto Magico di Mozart, seguita da Madama Butterfly di Puccini giovedì 30 aprile, La Traviata di Verdi il 21 maggio e, a conclusione, il Barbiere di Siviglia di Rossini il 25 giugno. Il Flauto Magico del 10 aprile vedrà Antonio Murgo nei panni di Tamino, Nozomi Yoshida in quelli della Regina della Notte, Valentina Pennino sarà Pamina, Gabriele Bolletta Papageno e Airi Sunada, Papagena. Madama Butterfy del 30 aprile vedrà Hiroko Morita essere Cio Cio-san, Danilo Formaggia, Pinkerton, Shinobu Kikuchi diventare Suzuki, Giorgio Valerio sarà Sharpless e Bolletta diventerà Whinston. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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