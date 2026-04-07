Riccardo Totti, fratello dell’ex capitano, è stato coinvolto in un’indagine condotta dalla Procura di Roma. L’inchiesta riguarda presunte irregolarità finanziarie legate alla gestione di un’accademia calcistica, con un importo di circa 120mila euro sotto osservazione. La procura ha avviato accertamenti per chiarire la situazione e verificare eventuali irregolarità nelle operazioni finanziarie dell’istituto.

Riccardo Totti, fratello maggiore dell’ex capitano Francesco, è finito al centro di un’inchiesta della Procura di Roma per presunte irregolarità finanziarie legate alla gestione di un’accademia calcistica. L’attenzione mediatica si è spostata improvvisamente su un uomo che ha sempre evitato la visibilità, preferendo coordinare le attività imprenditoriali del brand di famiglia lontano dai riflettori. Il suo nome emerge ora in relazione a una vicenda giudiziaria che coinvolge la Totti Soccer School, una struttura situata ad Ostia e considerata per lungo tempo un punto di riferimento per centinaia di giovani sportivi. Il caso nasce da un contenzioso lavorativo mosso da una ex segretaria della scuola calcio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giallo Totti Soccer School: Riccardo sotto inchiesta per 120mila euro

Totti Soccer School, la rettifica di Riccardo TottiRiceviamo e pubblicato dall’avvocato Antonio Castellari in rappresentanza di Riccardo Totti la seguente rettifica all’articolo pubblicato nei giorni...

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Totti Soccer School, sequestrati i conti dell’Accademy: l’indagine sul fratello dell’ex capitano della RomaTra iban fantasma e casse vuote, la società avrebbe aggirato il pignoramento per il risarcimento di 120mila euro a un'ex dipendente. La Procura di Roma ha disposto il sequestro dei conti correnti ... ilfattoquotidiano.it

Totti soccer school, conti sequestrati: ecco perchéGuai per la Totti soccer school. Due conti correnti riconducibili a Riccardo Totti, fratello di Francesco, sono stati sequestrati ... siamolaroma.it

I 18 di Samu Tocca il pallone come un brasiliano ma gioca per l’Italia, indossa la numero 10 di Francesco Totti ma studia Neymar. Suo padre, Inacio Piá, ex Serie A con Atalanta, Napoli e Catania, lo giura: «È già più forte di me», lui sogna di segnare sotto il - facebook.com facebook