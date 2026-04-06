Totti Soccer School la rettifica di Riccardo Totti

Un avvocato ha inviato una comunicazione ufficiale per conto di Riccardo Totti, riguardante una rettifica relativa a Totti Soccer School. La nota è stata ricevuta e pubblicata senza modifiche. L’avvocato ha specificato i dettagli e le precisazioni necessari, senza aggiungere commenti o interpretazioni personali. La comunicazione si concentra esclusivamente sulle questioni legali e sui fatti relativi alla vicenda.

Riceviamo e pubblicato dall’avvocato Antonio Castellari in rappresentanza di Riccardo Totti la seguente rettifica all’ articolo pubblicato nei giorni scorsi: «In relazione all’articolo pubblicato in data 3 aprile 2026 dal titolo “Totti Soccer School, sequestrati conti per 120mila euro: sotto inchiesta il fratello dell’ex giocatore. Iban fantasma e vecchie ricevute, così la beffa all’ex segretaria”, l’Avv. Antonio Castellani, difensore di fiducia del Sig. Riccardo Totti, precisa quanto segue. Le condotte del Sig. Riccardo Totti si inseriscono in un progetto sportivo legittimo e trasparente, avviato sin da gennaio 2024, finalizzato alla fusione di tre diverse realtà sportive (SSD TOTTI SOCCER SCHOOL, ASD GS FIANO ROMANO e A. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Totti Soccer School, sequestro sui conti: Riccardo Totti indagato per frode Totti nei guai, conti sequestrati per la sua Soccer School: l’indagine sul fratello Riccardo. Cosa sta succedendoChi è Sergio Arribas, il talento scuola Real Madrid che la Roma segue in caso di partenza di Dybala. Temi più discussi: Totti Soccer school, sequestrati i conti dell’Academy: sotto inchiesta il fratello dell’ex campione; Totti Soccer School, sequestrati i conti dell'Accademy: l'indagine sul fratello dell'ex capitano della Roma; Conti sequestrati. La Totti Soccer School si difende: Accuse infondate; Totti Soccer School, arriva la rettifica dell'avvocato del fratello dell'ex capitano giallorosso. Conti sequestrati. La Totti Soccer School si difende: Accuse infondateTotti Soccer School sotto la lente d'ingrandimento: come riportato da La Repubblica, il gip ha disposto il sequestro preventivo di due conti riconducibili a Riccardo Totti, presidente delle società li ... gazzettaregionale.it Totti Soccer School, arriva la rettifica dell'avvocato del fratello dell'ex capitano giallorossoLa Totti Soccer School è scossa da un vero e proprio terremoto giudiziario. Riccardo Totti, fratello dell'ex capitano giallorosso, è finito nel mirino del della Procura con l'accusa di aver architet ... corrieredellosport.it di Giuseppe Scarpa Estratto Repubblica Pensano di essere intoccabili. Io mi sono sentita annullata». Ha vinto una causa di lavoro contro la Totti Soccer School, ottenendo il riconoscimento di quasi 130mila euro tra stipendi arretrati e indennità. Ma quei soldi, facebook Sequestrati i conti della Totti Soccer School: sotto inchiesta il fratello dell'ex capitano della Roma x.com