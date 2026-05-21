Durante il nono giorno del Festival di Cannes 2026, la giuria di Vanity Fair ha analizzato i look indossati dalle partecipanti sul red carpet. I nostri esperti di moda hanno selezionato i loro outfit preferiti, valutando dettagli come taglio, tessuto e abbinamenti. La giornata ha visto diverse interpretazioni di eleganza e stile, con alcune creazioni che si sono distinte per originalità e cura dei particolari. La selezione si basa esclusivamente su elementi visivi e tecnici dei vestiti presentati durante l’evento.

Pierre Groppo, Francia???? Il mio look preferito: Nadia Tereszkiewicz In: gioielli Dior e Cartier Perché. A volte le scelte più semplici sono anche le migliori. È un po’ quello che è successo a Cannes per la proiezione di La Bataille De Gaulle: l’âge de fer, accolta da una autentica ovazione, durante la quale Nadia Tereszkiewicz è apparsa in un essenziale abito di velluto nero firmato Dior. La lieve asimmetria, la scollatura che sembra quasi evocare una scultura antica, il gioco delle spalline, la lunghezza: tutto è perfetto, e tutto dialoga in modo impeccabile con il film presentato quella sera. L’abito di Nadia ha il colore dell’inchiostro della Storia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La giuria della moda di Vanity Fair: chi è la meglio vestita meglio secondo i nostri esperti di moda sul nono red carpet del Festival di Cannes?

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