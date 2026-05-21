Oggi si tiene la terza edizione della Giornata della ricerca organizzata dall’ateneo, un evento che riunisce ricercatori, imprese e stakeholder per presentare i progetti di innovazione scientifica. L’obiettivo principale è mettere in mostra le iniziative di trasferimento tecnologico sviluppate all’interno dell’università, con un focus sulle applicazioni pratiche delle ricerche condotte. La giornata si svolge in un contesto in cui l’innovazione rappresenta un elemento chiave per affrontare le sfide globali.

Nell’acronimo Gira-3 è celata la terza edizione della Giornata della ricerca di ateneo, occasione di confronto e dialogo tra ricercatori, imprese e stakeholder, in un contesto in cui l’ innovazione scientifica gioca un ruolo sempre più determinante nel rispondere alle sfide globali. L’appuntamento all’ Università di Siena è per lunedì prossimo dalle 9.30 nell’aula magna del Rettorato, con la presentazione dei progetti di ricerca delle aree scientifiche e dei 14 Dipartimenti Unisi. Si terranno poi due keynote speech: il primo tenuto da James Robinson, premio Nobel per l’economia 2024, dal titolo ’Wealth in People’, una lecture dedicata alle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Giornata della ricerca. L’ateneo presenta progetti e trasferimento tecnologico

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