Il 16 aprile 2026, l'Agenzia Nazionale di Valutazione ha pubblicato i risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2020-2024). Secondo i dati, l'ateneo di Siena si distingue come il migliore in Italia per il numero di progetti internazionali. La classifica si basa su vari indicatori, tra cui la quantità di progetti finanziati e la collaborazione con istituti di ricerca esteri.

SIENA – Il 16 aprile 2026 l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) ha diffuso i primi esiti della Valutazione della qualità della ricerca ( VQR 2020-2024 ). Per l’u niversità di Siena il bilancio del quinquennio analizzato si traduce in un quadro di assoluto prestigio, con piazzamenti ai vertici delle classifiche italiane in settori strategici per la vita accademica. Il dato più eclatante riguarda la capacità di intercettare finanziamenti competitivi oltre i confini nazionali. In questo specifico ambito, il polo senese ha sbaragliato la concorrenza conquistando il primo posto assoluto su 60 università statali.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - I numeri della ricerca premiano Siena: ateneo leader in Italia per i progetti internazionali

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