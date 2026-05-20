Giornata della Ricerca di Ateneo 2026 Gira-3

Lunedì 25 maggio, a partire dalle 9.30, si terrà nell'Aula Magna di un importante edificio universitario di Arezzo la Giornata della Ricerca di Ateneo 2026. L’evento, denominato Gira-3, coinvolge numerosi ricercatori e studiosi provenienti da diversi dipartimenti. Durante la mattinata, saranno presentati i progetti di ricerca in corso e i risultati più recenti ottenuti dall’ateneo. La giornata si svolgerà con interventi e esposizioni che coinvolgeranno studenti, docenti e altri stakeholder legati all’università.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – Lunedì 25 maggio, dalle ore 9.30 nell'Aula Magna del palazzo del Rettorato, si terrà la terza edizione della “ Giornata della Ricerca di Ateneo (GIRA-3)”, evento dedicato ad illustrare i progetti di ricerca delle aree scientifiche e dei 14 Dipartimenti dell’Università di Siena. L'appuntamento si aprirà con l’introduzione del Rettore Roberto Di Pietra e di Michelangelo Vasta, Delegato alla Ricerca; mentre nel pomeriggio introdurranno i lavori il Rettore insieme al Delegato al Trasferimento tecnologico Domenico Prattichizzo. L’evento sarà coordinato, nelle due sessioni, dalla giornalista Virginia Masoni. La giornata prevede un ricco programma di presentazioni su argomenti interdisciplinari, con un’attenzione speciale all’applicazione concreta dei risultati della ricerca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornata della Ricerca di Ateneo 2026 (Gira-3) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Afford Anything Live at Texas A&M Sullo stesso argomento Qualità della ricerca, l'Università di Padova si conferma primo ateneo in ItaliaIl Bo ha conquistato il primo posto tra gli atenei statali italiani nella Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024, il sistema nazionale che... I numeri della ricerca premiano Siena: ateneo leader in Italia per i progetti internazionaliSIENA – Il 16 aprile 2026 l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) ha diffuso i primi esiti della... Come può la luce trasformare una semplice plastica in un muscolo artificiale o in uno strumento di microchirurgia? Celebriamo la Giornata Internazionale della Luce con la ricerca del dipartimento di Fisica, di Chimica e del LENS raccontata da Daniele Martell x.com Un Trofeo con Decalcomanie in Onore della Giornata della Costituzione Polacca! reddit Ricerca, Sala (Roche): Portiamo la scienza al centro del dibattito pubblicoRicerca Circolare è uno spazio di dialogo multidisciplinare nato per esplorare l'impatto della ricerca scientifica non solo a livello clinico, ma anche sociale, economico e organizzativo. Il progetto ... adnkronos.com A Zagabria la nona Giornata della Ricerca italiana nel MondoIn occasione della Nona Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, si è tenuto presso la Facoltà di Ingegneria Elettrica e Informatica (Fer) dell'Università di Zagabria l'evento Intelligenza artifici ... ansa.it