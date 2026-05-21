La Germania si candida ad assumere la responsabilità di leadership della Nato al posto degli Stati Uniti

La Germania ha annunciato la volontà di assumere un ruolo più attivo all’interno della NATO, puntando a rafforzare la propria presenza e responsabilità nell’alleanza. La proposta prevede che Berlino diventi un punto di riferimento per le decisioni strategiche e operative, sostituendo in parte gli Stati Uniti in questa funzione. Contestualmente, viene ribadito l’interesse a mantenere un ruolo più deciso nel futuro dell’Ucraina, con un coinvolgimento diretto nelle questioni di sicurezza e difesa della regione.

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Una Germania più centrale nella Nato e più protagonista nel futuro dell’Ucraina. È la doppia mossa geopolitica lanciata da Berlino mentre crescono le tensioni con gli Stati Uniti (i cui rapporti con gli alleati atlantici sono ai minimi storici, ndr) sia sul piano bilaterale sia sugli equilibri interni dell’Alleanza atlantica. Da una parte il cancelliere Friedrich Merz prova a sbloccare il nodo dell’adesione di Kiev all’Unione Europea con una formula intermedia di “Paese membro associato”; dall’altra il ministro degli Esteri Johann Wadephul annuncia apertamente che la Germania è pronta ad assumersi “responsabilità di leadership” nella Nato, nel momento in cui Washington prepara una riduzione del proprio impegno militare convenzionale nel continente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Germania si candida ad assumere “la responsabilità di leadership della Nato” al posto degli Stati Uniti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Nato, la Germania si dice pronta ad assumere la leadership dell’Alleanza Nato, la Germania opziona la leadership: “Pronti ad assumerci le nostre responsabilità”Berlino, 21 maggio 2026 – Mentre gli Usa ventilano un disimpegno massiccio dalla Nato, la Germania si fa avanti, pronta ad “assumersi le proprie... Qualcuno si è realmente trasferito nelle zone rurali della Spagna attraverso uno di quei programmi ti paghiamo per trasferirti qui? reddit Gli Stati Uniti ritireranno 5mila soldati dalla GermaniaVenerdì il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (Pentagono) ha detto che ritirerà 5mila soldati statunitensi dalla Germania. La decisione è stata presa pochi giorni dopo che il presidente ... ilpost.it La Germania vuole riprendere il suo oro dagli Stati Uniti. Con Trump è troppo rischiosoRoma, 24 gennaio 2026 – Berlino è preoccupata per il suo oro. Secondo il Guardian, il dibattito sul rimpatrio di una parte delle riserve auree custodite negli Stati Uniti, nei caveau della Federal ... quotidiano.net