Nato la Germania si dice pronta ad assumere la leadership dell’Alleanza

Negli ultimi mesi, le critiche rivolte dal presidente degli Stati Uniti agli alleati europei hanno portato a un dibattito più acceso sulla presenza del Vecchio Continente nell’ambito della Nato. La Germania, secondo alcune fonti, avrebbe manifestato la volontà di assumere un ruolo di leadership all’interno dell’alleanza. La discussione si concentra sulla possibilità di un maggior coinvolgimento europeo nelle decisioni e nelle responsabilità militari condivise, in un momento in cui si intensificano le tensioni tra i vari membri.

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“La Germania si assume le proprieresponsabilità di leadership.È chiaro: man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all’interno dell’Alleanza devono cambiare“. A dirlo in modo fermo e tranchant è il ministro degli Esteri tedescoJohann Wadephulprima di un incontro con i suoi omologhi dei Paesi membri dellaNatoa Helsingborg, alla luce delridimensionamento delle truppe Usa in Europa. Negli ultimi mesi, sotto la spinta delle sempre maggiori critiche del presidente statunitenseDonald Trump nei confronti degli alleati europei, il dibattito intorno ad unmaggiore protagonismo del Vecchio Continente all’interno della Natoha subito un’accelerazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nato, la Germania si dice pronta ad assumere la leadership dell’Alleanza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rwanda, le pays le plus autoritaire au monde Sullo stesso argomento La Germania pronta ad assumersi il ruolo di leadership nella NATOABBONATI A DAYITALIANEWS Berlino rivendica maggiore responsabilità nell’Alleanza La Germania è pronta ad assumersi un ruolo di guida più marcato... Nato, ecco come negli Usa si allarga la richiesta di una revisione dell’AlleanzaLe parole con cui Donald Trump ha rimesso sul tavolo la possibilità di un’uscita degli Stati Uniti dalla Nato hanno riaperto a Washington una... Osservatori di diversi Paesi NATO, tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania, monitoreranno le attività. Le esercitazioni si svolgeranno presso il poligono di Borovac, vicino alla città di Bujanovac, nel sud del Paese. x.com E se la Germania del dopoguerra fosse stata divisa in quattro paesi invece che in due? reddit Berlino, ci assumiamo le nostre responsabilità di leadership nella Nato(ANSA) - BERLINO, 21 MAG - La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. È chiaro: man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'Alleanza devono cambia ... corrieredellosport.it Nato, gli Usa ritirano 5mila soldati dalla Germania: cosa cambia per la sicurezza europea?Leggi su Sky TG24 l'articolo Nato, gli Usa ritirano 5mila soldati dalla Germania: cosa cambia per la sicurezza europea? tg24.sky.it