Dal 9 aprile va in onda su Raiuno la nuova fiction “Uno sbirro in Appennino”. Nell’intervista, Elisa Di Eusanio parla della relazione tra i personaggi di Gaetana e Benassi, sottolineando una forte complicità umana. Si discute anche del ruolo della scuola nella lotta contro il patriarcato e si anticipa il ritorno di Teresa nella quarta stagione della serie. La narrazione si concentra su aspetti legati alla vita dei protagonisti e alle dinamiche del racconto.

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Elisa Di Eusanio. L’attrice interpreta nella serie Gaetana, la cugina di Vasco Benassi interpretato da Claudio Bisio: “Mi sono divertita moltissimo a interpretarla, anche perché già dal primo giorno Renato De Maria mi disse che avevo una grande responsabilità: quella di incarnare davvero quei luoghi. Così ho iniziato subito a lavorare sull’accento e sul modo di parlare; essendo abruzzese, per me è stato naturale avvicinarmi a quel tipo di espressività, anche se non so se sia perfetta, ho cercato comunque di renderla il più autentica possibile. Mi ha aiutato il fatto di conoscere bene quel carattere un po’ ruvido, diretto e senza troppi giri di parole, tipico della gente dell’Appennino, capace però di grande ironia e con un cuore generoso. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Uno sbirro in Appennino”, intervista ad Elisa Di Eusanio: “Tra Gaetana e Benassi forte complicità umana. La scuola ha un ruolo fondamentale nella lotta contro il patriarcato. Doc? Teresa tornerà nella quarta stagione”

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‘Uno sbirro in Appennino’ con Claudio Bisio: cast, trama e quando in tv'Uno sbirro in Appennino' con Claudio Bisio: cast, trama e quando in tv della nuova fiction in onda in prima serata su Rai1. superguidatv.it

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Claudio Bisio torna protagonista di una serie Rai nel ruolo del Commissario Vasco Benassi, nel cast anche Chiara Celotto e Elisa Di Eusanio. La serie andrà in onda in prima serata su Rai 1 dal 9 aprile, ma i primi due episodi saranno disponibili dal 7 aprile in - facebook.com facebook

Rai Fiction presenta #UnoSbirroInAppennino Regia di Renato De Maria Con Claudio Bisio Chiara Celotto Elisa Di Eusanio Michele Savoia e con Valentina Lodovini Una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction Serie in 4 puntate In prima vi x.com