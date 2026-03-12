IMOLA PRONTA AD ACCOGLIERE LA FIA WEC 6 HOURS OF IMOLA 2026 14 CASE COSTRUTTRICI AL VIA L’AUTODROMO CONFERMA IL PROPRIO RUOLO CENTRALE NEL MONDIALE ENDURANCE

L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si sta preparando per ospitare la gara FIA WEC 6 Hours of Imola 2026, che si terrà dal 17 al 19 aprile. Quattordici case costruttrici parteciperanno all’evento, confermando il ruolo centrale della pista nel campionato mondiale di endurance. La manifestazione vedrà protagoniste le competizioni di durata, con le auto pronte a scendere in pista.

L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si prepara ad accogliere la gara FIA (Federation Internationale de l’Automobile) WEC (World Endurance Championship) 6 Hours of Imola 2026, in programma dal 17 al 19 aprile. Round di apertura del FIA World Endurance Championship dopo il rinvio della gara del Qatar, ospiterà anche il Prologo. Per il terzo anno consecutivo, il circuito di Imola accoglie una delle competizioni di maggiore rilievo del panorama endurance internazionale, confermando il proprio posizionamento nel calendario iridato e la capacità organizzativa maturata nelle precedenti edizioni. L’edizione 2026 vedrà al via 14 Case costruttrici impegnate nelle categorie Hypercar e LMGT3, in un contesto tecnico e sportivo tra i più competitivi degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

