Un dirigente storico di una squadra di calcio italiana ha commentato il campionato del 2006, ricordando lo scudetto vinto in quella stagione. Ha anche parlato della differenza di risorse economiche tra le società italiane, evidenziando come questa disparità influisca sui risultati sportivi. In particolare, ha fatto riferimento alle accuse rivolte a un’altra squadra riguardo a un episodio di calcio-scommesse, affermando che, nel suo parere, è improbabile che terze parti possano diventare prime senza un chiaro motivo.

di Lorenzo Vezzaro Galliani, lo storico dirigente rossonero, ricorda lo scudetto del 2006 e analizza il gap economico del calcio italiano. Ospite al “Global Launch of the 100’s” dell’European Golden Boy nella cornice di Solomeo, l’amministratore delegato Adriano Galliani è tornato a parlare delle dinamiche del calcio italiano. Lo storico dirigente ha voluto lanciare una frecciatina sull’assegnazione dello scudetto del 2006, spostando poi il focus sulla crisi dei fatturati e dei diritti televisivi della Serie A. LA BATTUTA SU CALCIOPOLI – « Capello aveva vinto anche due scudetti sul campo con la Juventus. L’unico caso del mondo con il terzo che diventa primo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Galliani punge l’Inter su Calciopoli: «Non esiste sulla terra che i terzi diventano primi»

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