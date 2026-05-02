A Sansepolcro i sapori di Primi dei Primi | gli scatti del festival

A Sansepolcro si è svolto il festival “Primi dei Primi”, dedicato ai piatti di pasta. Durante l’evento sono stati realizzati numerosi scatti fotografici che documentano le diverse preparazioni e le attività in corso. La manifestazione ha attirato partecipanti e visitatori, coinvolgendo vari stand dedicati alle specialità gastronomiche. Le immagini raccolte mostrano i momenti più significativi della giornata, offrendo uno sguardo diretto sull’atmosfera del festival.

Evento annullato su indicazione della questura di Arezzo Arezzo in festa: sabato tra Supercoppa e celebrazione della promozione Arezzo, sprint finale: nominate anche le sedie. Comanducci valuta se parlare o mimetizzarsi tra le poltrone Tre giorni tra gusto, tradizione e creatività: a Sansepolcro il festival “Primi dei Primi” raccontato attraverso i suoi momenti più significativi, con Iginio Massari ospite d’eccezione. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Evento annullato su indicazione della questura di Arezzo Arezzo in festa: sabato tra Supercoppa e celebrazione della promozione Arezzo impazzisce: tra vespe, biciclette e divieti.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - A Sansepolcro i sapori di “Primi dei Primi”: gli scatti del festival Notizie correlate La grande cucina italiana a Sansepolcro: arriva il Festival Primi dei PrimiARezzo, 22 aprile 2026 – È la cucina italiana, quella che racconta la seconda edizione del Festival Primi dei Primi, a Sansepolcro dall'1 al 3 maggio. Al via il festival Primi dei Primi a SansepolcroArezzo, 30 aprile 2026 – Cappelletti e orecchiette, pici e ravioli del plin, bringoli e paccheri, scialatielli e tortellini: il festival Primi dei... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Presentazione del Premio Nazionale Cultura della Pace-Città di Sansepolcro; Vespe al Prato di Arezzo, Cortona in fiore, Primi dei primi a Sansepolcro, via al Maggio Castiglionese, a Stia la Festa del Battilano; Al via il Maggio Castiglionese; Musica, mostre, sapori e intrattenimento per il Festival della Vespa 2026. Cinque continenti a Sansepolcro. Dal 23 al 25 maggio c’è il giro del mondo del gustoArezzo, 16 maggio 2025 – Sansepolcro si prepara ad accogliere la settima edizione di Food&Street, l’evento che dal 23 al 25 maggio trasformerà il centro cittadino in una vetrina internazionale dei ... lanazione.it La grande cucina italiana a Sansepolcro: arriva il Festival Primi dei Primi con chef stellati e Iginio Massari Nella città che ha dato i natali alla Buitoni, primo pastificio industriale italiano, torna dall' 1° al 3 maggio il festival Primi dei Primi: tre giorni di cucina d'aut - facebook.com facebook Primi dei Primi, a Sansepolcro il festival dell'Italia della pasta. Dall'1 al 3 maggio, dai pici alle orecchiette fino ai ravioli del plin, con 30 chef. Tra tradizione e ricerca, gesti antichi e interpretazioni contemporanee, la manifestazione costruisce un racconto del piat x.com