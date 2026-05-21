la fortitudo prepara gara 2 per lasciarsi alle spalle il primo ko in semifinale playoff

La Fortitudo si prepara ad affrontare gara 2 delle semifinali playoff, in programma domani alle 20, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta nella prima partita della serie. La squadra si è allenata senza sosta nei giorni scorsi, concentrandosi sulle strategie per migliorare le proprie prestazioni. La sfida si svolgerà sul campo di casa, dove i giocatori cercano di mettere in pratica i correttivi apportati in allenamento. Nessun cambiamento nelle formazioni rispetto alla prima gara è stato comunicato ufficialmente.

Bologna, 21 maggio 2026 - La Fortitudo stringe i denti, prova a lasciarsi alle spalle gara-1 e a far sua invece la seconda sfida della serie, in programma, domani alle 20.30 al PalaDozza. Dopo il ko di ieri sera, la formazione di Attilio Caja, sfruttando la spinta del proprio pubblico, prova a pareggiare sull’1-1 la semifinale playoff con Verona. Dopo 7 mesi è caduto il fortino del PalaDozza proprio nella sfida più importante della stagione, ma in casa Fortitudo la voglia di riscatto, la determinazione di battere forte un colpo per dimostrare che la serie non è finita, è ancor più forte nei giocatori e nell’ambiente. La situazione organico... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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