Playoff DR3 semifinale | la Robur Brindisi domina gara 1 Dynamic Taranto ko 81-58

Nella prima partita delle semifinali playoff del campionato di Divisione Regionale 3, girone C, la Robur Brindisi Resin Piping ha vinto con un punteggio di 81-58 contro la Dynamic Taranto. La squadra di casa ha preso subito il comando del gioco, mantenendo un vantaggio costante durante tutto l'incontro. La partita si è svolta senza particolari sussulti, con la Robur Brindisi che ha dimostrato di essere in buona forma.

Parte con autorità il cammino della Robur Brindisi Resin Piping nelle semifinali playoff del campionato di Divisione Regionale 3, girone C. La formazione brindisina supera nettamente Dynamic Taranto con il punteggio di 81-58, portandosi sull’1-0 nella serie e a una sola vittoria dalla finale.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Minors Basket Serie DR3: La Robur Brindisi vince a Manduria e conquista i playoffBRINDISI - La Robur Brindisi, sponsorizzata Resin Piping, si impone in trasferta sulla Vis Nova Manduria con il punteggio di 79-48. Savino Del Bene, bestia nera Milano: ko in gara 1 di semifinale playoffSavino Del Bene Volley – Volley Bergamo 0-3 (26-28, 20-25, 16-25) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Bernardeschi n. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Playoff DR3, semifinale: la Robur Brindisi domina gara 1, Dynamic Taranto ko 81-58; DR3, Play off: la Robur Brindisi vince gara 1 contro la Dynamic Taranto; Girone Puglia - Calabria Serie C: Appia Rugby Brindisi a un passo dalla finale play - off. Basket, playoff: semifinale da brividi, Nardò si aggiudica gara su BrindisiLa Pallacanestro A9 Nardò si prende gara 1 della semifinale playoff superando 78-75 l’Assi Brindisi al termine di una partita lunga, complicata e mai davvero in controllo. L’inizio è subito indicativo ... lecceprima.it DR3, Play off: la Robur Brindisi vince gara 1 contro la Dynamic Taranto La Robur Brindisi, sponsorizzata Resin Piping, si impone con autorità su Dynamic Taranto per 81-58 in gara 1 della semifinale playoff, confermando il fattore campo e portandosi a una sol - facebook.com facebook