Da lunedì 13 aprile riprenderanno i lavori di restauro del Santuario di Gallivaggio, dopo una pausa invernale. Il cantiere, che era stato interrotto a causa della frana del 2018, riprenderà le attività di recupero avviate in quella data. La riapertura segna un nuovo passo nel processo di intervento sulla struttura, che si era fermato in precedenza a causa dell'evento naturale.

Nuova fase nel percorso di recupero iniziato dopo la frana del 2018. Dopo il fermo invernale, da lunedì 13 aprile riaprirà il cantiere di restauro del Santuario di Gallivaggio. La ripresa delle attività operative sarà accompagnata da due momenti pubblici pensati per condividere il cammino fatto e da compiere. il primo appuntamento è fissato per sabato 16 maggio alle 20,30 al cineteatro Victoria di Chiavenna con la tavola rotonda “Custodire l’arte e la fede del Santuario di Gallivaggio“. Tra i relatori don Andrea Straffi, responsabile dell’ufficio Arte Sacra della Diocesi di Como; Vigilio Scalco, direttore dei lavori della ditta lares; il presidente della Comunità Montana Valchiavenna davide Trussoni; Severino De Stefani, sindaco di San Giacomo Filippo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riapre il cantiere per lasciarsi la frana alle spalle

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