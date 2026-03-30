La Fiom Cgil di Avellino ha organizzato un incontro per discutere della crisi della Menarini e delle possibili strategie di rilancio industriale. Durante l’evento, sono stati analizzati i vari aspetti della situazione aziendale e le sfide future per il settore. La discussione si è concentrata sulle problematiche attuali e sulle opportunità di sviluppo, senza formulare ipotesi o giudizi di valore.

La mattina del 2 aprile alle ore 10:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà una conferenza stampa nella quale sarà presentato il rapporto sulle prospettive industriali della Menarini, redatto dal prof. Davide Bubbico dell'Università di Salerno in collaborazione con la FIOM CGIL di Avellino, che evidenzia come lo stabilimento abbia perso centralità produttiva dopo la privatizzazione e come manchi una strategia industriale chiara, con un ruolo pubblico debole nei processi di indirizzo e controllo. Interverranno: Davide Bubbico Giuseppe Morsa, Segretario Generale FIOM CGIL Avellino Mario Garagnani, FIOM Bologna Ciro D'Alessio, Coordinatore Nazionale Automotive FIOM CGIL L'incontro pubblico si terrà nel pomeriggio dello stesso giorno a Grottaminarda alle ore 17:30. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - La Fiom Cgil analizza la crisi della Menarini e le prospettive per il rilancio industriale

Articoli correlati

Area di crisi Terni-Narni, venti progetti presentati delle imprese: “Segnale di fiducia nelle prospettive di rilancio industriale del territorio”Si è conclusa la fase di presentazione delle manifestazioni di interesse relative all’avviso promosso dalla Regione Umbria per sostenere nuovi...

Crisi Bipres, fumata nera per il risanamento. La Cgil: "Manca un piano industriale, lavoratori abbandonati"L'esperto certifica l'assenza di prospettive concrete per la società di Rocca San Casciano.

Tutto quello che riguarda Fiom Cgil

Temi più discussi: Difendere Cuba e il diritto internazionale, convegno promosso dalla Fiom-Cgil; LA SFIDA DELL'AUTOMOTIVE IN ABRUZZO E MOLISE: CONFRONTO A PESCARA TRA I DELEGATI DI FIOM CGIL; Beko separata da altre vertenze. Abbiamo chiesto un tavolo di crisi; Automotive, incontro Fiom Cgil a Pescara su transizionee cologica e innovazione tecnologica.

Fim Cisl e Fiom Cgil: incontro su PayCare con Fabio e CorradiSIENA. Domani, al Comune di Siena, i segretari generali di Fim Cisl e Fiom Cgil incontreranno le istituzioni locali per discutere della vertenza PayCare. ilcittadinoonline.it

FIM CISL e FIOM CGIL Siena su Beko ed altre vertenzeSIENA. A chiarimento delle notizie apparse sulla stampa, FIM CISL e FIOM CGIL precisano che non hanno mai parlato di inserire nella vertenza BEKO altre ... ilcittadinoonline.it

Oggi a Roma manifestazione Nazionale contro i re e le loro guerre! E niente, che bello... CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro Fiom Cgil Nazionale FIOM Emilia Romagna Fiom Cgil Modena Collettiva @fanpiùattivi - facebook.com facebook

“Difendere Cuba e il diritto internazionale”, convegno promosso dalla Fiom-Cgil x.com