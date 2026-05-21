La fine del mondo sarà venerdì 13 novembre 2026 | torna virale un vecchio studio del fisico austriaco Heinz von Foerster pubblicato nel 1960 su Science

Negli ultimi giorni circola nuovamente un vecchio studio pubblicato nel 1960 sulla rivista Science, che affronta la data probabile della fine del mondo. Il testo, scritto da un fisico austriaco, ha riacceso discussioni online e tra appassionati di scienze, anche se non ci sono nuove conferme o aggiornamenti ufficiali. La pubblicazione, che ha fatto il suo debutto più di sessant’anni fa, viene ora riproposta come riferimento in vari commenti e post sui social media.

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