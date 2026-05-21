La fine del mondo sarà venerdì 13 novembre 2026 | torna virale un vecchio studio del fisico austriaco Heinz von Foerster pubblicato nel 1960 su Science
Negli ultimi giorni circola nuovamente un vecchio studio pubblicato nel 1960 sulla rivista Science, che affronta la data probabile della fine del mondo. Il testo, scritto da un fisico austriaco, ha riacceso discussioni online e tra appassionati di scienze, anche se non ci sono nuove conferme o aggiornamenti ufficiali. La pubblicazione, che ha fatto il suo debutto più di sessant’anni fa, viene ora riproposta come riferimento in vari commenti e post sui social media.
In questi giorni è tornato virale un vecchio studio del 1960 pubblicato sulla rivista Science e che riguarda la data, probabile, della fine del mondo. Il fisico austriaco Heinz von Foerster non ha avuto dubbi nell’indicare venerdì 13 novembre 2026. Il rapporto tra la crescita demografica mondiale e la disponibilità delle risorse del pianeta Terra rappresenta una questione di fondamentale importanza. Secondo le stime degli esperti, il prossimo venerdì 13 segnerà un momento cruciale per l’umanità intera. Nel 1960, Heinz von Foerster ha pubblicato un rivoluzionario studio in cui elaborato un modello matematico capace di mettere in relazione la crescita della popolazione mondiale con le risorse disponibili sul nostro pianeta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
PAGAMENTI INPS 18 DICEMBRE ANTICIPI NATALE ASSEGNO DI INCLUSIONE ASSEGNO UNICO PENSIONI SFL NASPI
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La fine del mondo sarà il "13 novembre 2026", lo studio di Heinz von Foerster pubblicato su Science nel 1960
Perché si parla di fine del mondo nel 2026? I calcoli dello scienziato von Foerster e la sua previsioneRoma, 21 maggio 2026 – Il fascino per l'apocalisse accompagna l'umanità da millenni, manifestandosi ciclicamente attraverso profezie religiose,...
Venerdì 13 novembre 2026: la fine del mondo? Secondo uno studio del fisico austriaco Heinz von Foerster, pubblicato nel 1960 su Science, sì. Quel giorno segnerebbe infatti il punto critico della crescita della popolazione rispetto alle risorse disponibili sul facebook
La fine del mondo sarà venerdì 13 novembre 2026: torna virale un vecchio studio del fisico austriaco Heinz von Foerster pubblicato nel 1960 su ScienceUn fisico austriaco aveva previsto la fine del mondo per venerdì 13 novembre 2026. Lo studio torna virale dopo 60 anni ... ilfattoquotidiano.it
La fine del mondo sarà il 13 novembre 2026, lo studio di Heinz von Foerster pubblicato su Science nel 1960Uno studio del fisico Heinz von Foerster pubblicato sulla rivista Science nel 1960 ha previsto che la fine del mondo arriverà il 13 novembre del 2026. virgilio.it