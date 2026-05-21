La fine del mondo sarà venerdì 13 novembre 2026 | torna virale un vecchio studio del fisico austriaco Heinz von Foerster pubblicato nel 1960 su Science

Da ilfattoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni circola nuovamente un vecchio studio pubblicato nel 1960 sulla rivista Science, che affronta la data probabile della fine del mondo. Il testo, scritto da un fisico austriaco, ha riacceso discussioni online e tra appassionati di scienze, anche se non ci sono nuove conferme o aggiornamenti ufficiali. La pubblicazione, che ha fatto il suo debutto più di sessant’anni fa, viene ora riproposta come riferimento in vari commenti e post sui social media.

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In questi giorni è tornato virale un vecchio studio del 1960 pubblicato sulla rivista Science e che riguarda la data, probabile, della fine del mondo. Il fisico austriaco Heinz von Foerster non ha avuto dubbi nell’indicare venerdì 13 novembre 2026. Il rapporto tra la crescita demografica mondiale e la disponibilità delle risorse del pianeta Terra rappresenta una questione di fondamentale importanza. Secondo le stime degli esperti, il prossimo venerdì 13 segnerà un momento cruciale per l’umanità intera. Nel 1960, Heinz von Foerster ha pubblicato un rivoluzionario studio in cui elaborato un modello matematico capace di mettere in relazione la crescita della popolazione mondiale con le risorse disponibili sul nostro pianeta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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