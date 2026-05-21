La fiera dei capolavori | dove le idee si trasformano in realtà

A Brindisi, alcuni edifici sono riconoscibili come scuole, con aule, laboratori e corridoi frequentati quotidianamente da studenti con zaini e occhi ancora assonnati. La mattina, centinaia di giovani si spostano tra le stanze, pronti a seguire le lezioni o a partecipare a progetti pratici. In questi ambienti, si svolgono attività didattiche e laboratoriali, mentre le strutture ospitano studenti di diverse età e indirizzi scolastici, tutti impegnati in attività di apprendimento e sperimentazione.

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