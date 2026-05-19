I frutti del territorio si trasformano in capolavori dolciari | spopola la pasticceria contemporanea di Romolo

La pasticceria Romolo di Salerno si distingue per le creazioni dolciarie che utilizzano frutta del territorio. Il maestro Remo Mazza firma nuove proposte che vanno oltre le tradizionali rappresentazioni di frutta, offrendo veri e propri dolci contemporanei. Le sue creazioni sono apprezzate per la cura e l’originalità, attirando l’attenzione di clienti e appassionati. La tradizione locale si combina con tecniche moderne, dando vita a prodotti che uniscono estetica e gusto.

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