I frutti del territorio si trasformano in capolavori dolciari | spopola la pasticceria contemporanea di Romolo

Da salernotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La pasticceria Romolo di Salerno si distingue per le creazioni dolciarie che utilizzano frutta del territorio. Il maestro Remo Mazza firma nuove proposte che vanno oltre le tradizionali rappresentazioni di frutta, offrendo veri e propri dolci contemporanei. Le sue creazioni sono apprezzate per la cura e l’originalità, attirando l’attenzione di clienti e appassionati. La tradizione locale si combina con tecniche moderne, dando vita a prodotti che uniscono estetica e gusto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non semplice “Frutta realistica”, ma vere e proprie delizie contemporanee firmate dal maestro Remo Mazza della storica pasticceria Romolo di Salerno. Come è noto, sui social, da quasi dieci anni, sulla scia creativa del pasticcere Cèdric Grolet, sono diventati virali i dessert croccanti con cuore. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Provo la frutta realistica a Padova

Video Provo la frutta realistica a Padova

Sullo stesso argomento

Pasqua alle porte: pastiere, colombe e uova artigianali presso la storica pasticceria RomoloLa Santa Pasqua ormai è alle porte e sulle tavole dei salernitani non possono mancare i dolci tipici del periodo.

Un cuore e tante dolcezze: ecco le specialità della pasticceria Romolo per la "Festa della Mamma"Per augurare a tutte le mamme una dolce ricorrenza, la pasticceria “Romolo” di Salerno ha realizzato sia torte che monoporzioni a forma di cuore.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web