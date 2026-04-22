Nella sede della Startup House, all’interno dei locali dell’ex mercato di Camollia, si è svolto l’evento conclusivo del progetto 'Generazione Sì'. L’iniziativa, promossa dal Comune, mira a favorire l’avvio di nuove imprese tra i giovani. Durante l’evento sono state presentate le idee di impresa sviluppate dai partecipanti, con l’obiettivo di trasformarle in realtà imprenditoriali concrete.

Nella Startup House del Comune, nei locali dell’ex mercato di Camollia, si è tenuto l’evento finale del progetto ’ Generazione Sì ’, iniziativa promossa da Palazzo pubblico per il sostegno dell’ imprenditorialità giovanile. Presenti il sindaco Nicoletta Fabio e l’assessore alle Politiche giovanili Micaela Papi. L’iniziativa, che vede come capofila il Comune, è stata co-finanziata da Anci e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il partenariato di Fondazione Mps, Comune di Abbadia San Salvatore, Comune di Casole d’Elsa, Comune di Chiusi, Comune di Montepulciano, Camera di Commercio Arezzo-Siena, Confindustria Toscana Sud Arezzo-Grosseto-Siena, Fondazione Vita, istituto B.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Generazione Sì’, le idee di impresa diventano realtà nella Startup House del Comune

Multi SubHe Skipped Their Wedding… Now She’s a CEO He Can’t Reach!

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