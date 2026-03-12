La conduttrice si appresta a vivere il primo matrimonio in famiglia, con il figlio minore che sposerà Sole Galanti, stylist che si occupa dell’immagine della madre. L’atmosfera è di festa in una delle famiglie più unite del mondo dello spettacolo italiano. La cerimonia si terrà a breve e coinvolgerà parenti e amici stretti. La notizia si diffonde tra i conoscenti e i fan della famiglia.

L ’atmosfera profuma di festa per una delle famiglie più unite dello spettacolo italiano. Secondo le ultime indiscrezioni circolate nel mondo del gossip, la “più amata dagli italiani”, Lorella Cuccarini, si starebbe preparando a vivere un’emozione nuova e profonda: quella di vedere il suo figlio più giovane, Giorgio Capitta, compiere il grande passo verso l’altare. Si tratta del primo matrimonio in assoluto per i figli della nota conduttrice e del produttore Silvio Testi, uniti da un legame solido che dura dal 1991. Lorella Cuccarini applauditissima nel ruolo di Gothel in “Rapunzel” X Chi è Giorgio Capitta, il figlio di Lorella Cucccarini, presto sposo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La conduttrice si prepara a vivere l'emozione del primo matrimonio in famiglia. Il figlio minore sposerà la compagna Sole Galanti, stylist che cura l'immagine della madre

Articoli correlati

Leggi anche: Sole Galanti, chi è la compagna di Giorgio, il figlio di Lorella Cuccarini

Leggi anche: Lorella Cuccarini: il figlio Giorgio Capitta si sposa con Sole Galanti

Aku menolak untuk menyenangkan pacar yang selingkuh, menikahi gadis tercantik di sekolah!

Altri aggiornamenti su Sole Galanti

Temi più discussi: Chi è Sole Galanti, la stylist di Lorella Cuccarini che sta per sposare il figlio Giorgio; Sole Galanti, chi è la compagna di Giorgio, il figlio di Lorella Cuccarini; Nozze in casa Cuccarini, il figlio Giorgio si sposa: chi è la compagna e quali sono i rapporti con la suocera; Sole Galanti, tutto sulla stylist di Lorella Cuccarini e presunta fidanzata del figlio Giorgio.

Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini si sposa: chi è la futura moglie Sole Galanti/ Scoop sulle nozzeGiorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, sposa Sole Galanti: il gossip sul matrimonio ... ilsussidiario.net

Sole Galanti, tutto sulla stylist di Lorella Cuccarini e presunta fidanzata del figlio GiorgioChi è Sole Galanti: biografia, lavoro, vita privata e presunto matrimonio con Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini. donnaglamour.it

In casa Cuccarini si festeggia. Giorgio Capitta, il più giovane dei quattro figli di Lorella — 25 anni, deejay, nome d'arte Dymsa — si sposa. La fortunata è Sole Galanti, stylist affermata che con la futura suocera ha già un rapporto solidissimo: è proprio lei a curar - facebook.com facebook