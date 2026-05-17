Durante un commento sulla corsa, un commentatore ha osservato che un ciclista ha vomitato durante la gara e ha espresso una preferenza personale riguardo allo stile di corsa di un altro atleta. Ha inoltre commentato l’atteggiamento del corridore in questione, affermando che anche in questa occasione non gli piace il modo di correre di Vingegaard. La discussione si è concentrata sugli aspetti comportamentali e tecnici dei partecipanti, senza entrare in dettagli su altri elementi della competizione.

L’ATTEGGIAMENTO DI VINGEGAARD. Quando dico che Vingegaard non mi piace, anche oggi ha dimostrato per quale motivo. Non ha dato cambi, è rimasto a ruota, poi è scattato a 900 metri dall’arrivo. La Decathlon non l’ho capita: tirando tutto il giorno hanno fatto un favore a Vingegaard. Io mi chiedevo come fosse possibile che la squadra del danese, che era il favorito, non tirasse mai. LA CRISI DI GIULIO PELLIZZARI. Sono avvilito per Pellizzari. Purtroppo è stato male, ha vomitato dopo l’arrivo. Infatti sono contento lo stesso, perché comunque non ha perso più di tanto. E’ ancora in corsa per il podio. Pellizzari ha avuto problemi anche peggiori. L’anno che fecero il Grappa lui doveva andare a casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Pellizzari ha vomitato. Non mi piace il modo di correre di Vingegaard”

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