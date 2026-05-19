Clamoroso! Southampton escluso dalla finale playoff della Championship per lo Spygate

Il club di Southampton è stato escluso dalla finale playoff della Championship dopo un'inchiesta condotta dalla English Football League. L'indagine ha rivelato che il club ha ammesso di aver preso parte a pratiche di spionaggio nei confronti di una squadra avversaria, violando le regole della competizione. La decisione di escludere il club dalla fase conclusiva della stagione è stata comunicata ufficialmente, rendendo ufficiale l'esclusione dalla finale e modificando così le prospettive di promozione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui