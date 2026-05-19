Clamoroso! Southampton escluso dalla finale playoff della Championship per lo Spygate
Il club di Southampton è stato escluso dalla finale playoff della Championship dopo un'inchiesta condotta dalla English Football League. L'indagine ha rivelato che il club ha ammesso di aver preso parte a pratiche di spionaggio nei confronti di una squadra avversaria, violando le regole della competizione. La decisione di escludere il club dalla fase conclusiva della stagione è stata comunicata ufficialmente, rendendo ufficiale l'esclusione dalla finale e modificando così le prospettive di promozione.
Clamoroso in Inghilterra. Cambia la finale dei playoff di Championship (la seconda divisione inglese) che sabato prossimo a Wembley decreterà la squadra promossa in Premier. Il Southampton è stato infatti escluso in seguito all'inchiesta della English Football League (EFL) sul caso "Spygate", che ha avuto come protagonista un analista dei Saints sorpreso a spiare una sessione di allenamento a porte chiuse del Middlesbrough prima della semifinale d'andata. E sarà proprio il Middlesbrough ad affrontare l'Hull City per un posto in Premier. La commissione disciplinare indipendente, gestita da Sport Resolutions, si è riunita oggi e oltre all'estromissione immediata dai playoff ha punito il Southampton con una penalizzazione di 4 punti da scontare nel prossimo campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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