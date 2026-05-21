La denuncia di Amy | Io cittadina disabile non posso salire sul bus Costretta a prenotarlo con 48 ore di anticipo
Una cittadina disabile ha denunciato di non poter salire sui mezzi pubblici senza prenotare con almeno 48 ore di anticipo. La donna, residente in una località toscana, ha spiegato di essere stata contattata dalle Autolinee Toscane per cercare soluzioni alternative. La richiesta di prenotazione preventiva rappresenta un ostacolo per chi ha esigenze di mobilità improvvise o urgenti. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità locali e delle compagnie di trasporto pubblico con l’obiettivo di trovare eventuali miglioramenti.
Valdinevole, 21 maggio 2026 – È stata contattata dalle Autolinee Toscane per trovare soluzioni, Annamaria Lorena Graziano, conosciuta come Amy, la donna di Uzzano che ha presentato una denuncia formale per discriminazione nei confronti delle persone con disabilità al Commissariato di Polizia di Montecatini Terme. Al centro dell’esposto c’è la gestione del trasporto pubblico locale da parte di At e l’impossibilità per Annamaria di muoversi senza barriere. Autolinee Toscane sta lavorando per risolvere la questione, anche se sembra di capire che il problema sta a monte e riguarda le barriere architettoniche che ostacolano la gestione dei mezzi per le persone portatrici di disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Roma, donna sul bus con 8 cuccioli in una busta di plastica: interviene la polizia, scatta la denunciaLa polizia ha salvato otto cuccioli e denunciato una donna per maltrattamento di animali nel quartiere Monteverde a Roma, durante le festività...
Taranto, inclusione scolastica con la CAA: prosegue il progetto “Io voglio, io posso”Tarantini Time QuotidianoProseguono a Taranto le attività di “BES-T Community in Best Practice”, progetto triennale selezionato da “Con i Bambini”...
La denuncia di Amy: Io, cittadina disabile non posso salire sul bus. Costretta a prenotarlo con 48 ore di anticipoLa donna, residente a Uzzano, lamenta diversi episodi di accessi negati. Presentato un esposto. Autolinee Toscane al lavoro per trovare una soluzione ... lanazione.it