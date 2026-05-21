La denuncia di Amy | Io cittadina disabile non posso salire sul bus Costretta a prenotarlo con 48 ore di anticipo

Una cittadina disabile ha denunciato di non poter salire sui mezzi pubblici senza prenotare con almeno 48 ore di anticipo. La donna, residente in una località toscana, ha spiegato di essere stata contattata dalle Autolinee Toscane per cercare soluzioni alternative. La richiesta di prenotazione preventiva rappresenta un ostacolo per chi ha esigenze di mobilità improvvise o urgenti. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità locali e delle compagnie di trasporto pubblico con l’obiettivo di trovare eventuali miglioramenti.

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